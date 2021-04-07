Гол и ассистентский хет-трик Панарина помогли «Рейнджерс» выиграть у «Питтсбурга»

В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома одержал победу над «Питтсбургом» с результатом 8:4 (4:1, 1:1, 3:2).

По ходу встречи «рейнджеры» вели 3:0, 5:1 и 6:2, и все попытки «пингвинов» отыграться не принесли успеха. В составе хозяев авторами голов стали Колин Блекуэлл (на 2-й минуте), Мика Зибанежад (на 8-й), Артемий Панарин (на 10-й в большинстве), Район Строум (на 20-й в большинстве), Алексис Лафренье (на 33-й), Каапо Какко (на 47-й в большинстве), а также Адам Фокс (на 51-й в меньшинстве) и Павел Бучневич (спустя 19 секунд после гола Фокса).

Панарин вдобавок к своей шайбы сделал целых три результативных балла, а Бучневич добавил к голу одно ассистентское очко.

У «Питтсбурга» голами отметились Джаред Макканн (на 11-й минуте в большинстве), Майк Мэтисон (на 33-й), Джейк Гентцель (на 49-й) и Брайан Дюмулен (на 59-й).

Ворота «рейнджеров» защищал Игорь Шестеркин, сделавший 41 сэйв. Также в составе команды из Нью-Йорка 11 минут провел на льду российский нападающий Виталий Кравцов.