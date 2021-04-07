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07 апреля 08:25
автор: Виктор Шарафудинов

Гол и ассистентский хет-трик Панарина помогли «Рейнджерс» выиграть у «Питтсбурга»

Павел Бучневич набрал два очка, отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.

В регулярном чемпионате НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома одержал победу над «Питтсбургом» с результатом 8:4 (4:1, 1:1, 3:2).

По ходу встречи «рейнджеры» вели 3:0, 5:1 и 6:2, и все попытки «пингвинов» отыграться не принесли успеха. В составе хозяев авторами голов стали Колин Блекуэлл (на 2-й минуте), Мика Зибанежад (на 8-й), Артемий Панарин (на 10-й в большинстве), Район Строум (на 20-й в большинстве), Алексис Лафренье (на 33-й), Каапо Какко (на 47-й в большинстве), а также Адам Фокс (на 51-й в меньшинстве) и Павел Бучневич (спустя 19 секунд после гола Фокса).

Панарин вдобавок к своей шайбы сделал целых три результативных балла, а Бучневич добавил к голу одно ассистентское очко.

У «Питтсбурга» голами отметились Джаред Макканн (на 11-й минуте в большинстве), Майк Мэтисон (на 33-й), Джейк Гентцель (на 49-й) и Брайан Дюмулен (на 59-й).

Ворота «рейнджеров» защищал Игорь Шестеркин, сделавший 41 сэйв. Также в составе команды из Нью-Йорка 11 минут провел на льду российский нападающий Виталий Кравцов.

«Питтсбург» занимает третье место в Восточном дивизионе, имея 50 очков после 39 игр, а «Рейнджерс» – пятое, набрав 41 очков в 38 встречах.

Соперники вновь встретятся в Нью-Йорке в ночь с 8 на 9 апреля по московскому времени.

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Питтсбург Пингвинз» – 8:4 (4:1, 1:1, 3:2)

Голы: 1:0 – Блекуэлл (Панарин, Труба) – 01:35

2:0 – Зибанежал (Бучневич) – 07:28

3:0 – Панарин (Фокс, Крайдер) – 09:58 (5x4)

3:1 – Макканн (Летанг, Кросби) – 10:38 (5x4)

4:1 – Строум (Панарин, Фокс) – 19:42 (5x4)

5:1 – Лафренье (Хитил, Какко) – 32:20

5:2 – Мэтисон (Севьюр, Янковски) – 32:26

6:2 – Какко (Труба, Блекуэлл) – 46:10 (5x4)

6:3 – Гентцель (Мэтисон, Летанг) – 48:04

7:3 – Фокс (Зибанежал, Струом) – 50:22 (4x5)

8:3 – Бучневич (Хитил, Панарин) – 50:41

8:4 – Дюмулен (Зогорна, Янковски) – 58:36

Вратари: Шестеркин – Джарри (00:00 – 20:00), Десмит (20:00 – 60:00)

источник: «Советский спорт»
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