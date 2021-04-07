«Каролина» обыграл «Флориду» с Бобровским на воротах, у Свечникова голевая передача

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на своей площадке обыграла «Флориду» со счетом 5:2 (0:1, 1:1, 4:0).

Финский хоккеист русского происхождения Александр Барков дважды выводил гостей вперед на 11-й и 39-й минутах, но в итоге «ураганы» добились победы, забросив четыре шайбы в третьем периоде.

На все той же 39-й минуте за 27 секунд до второго гола Баркова первую шайбы «Каролины» забросил Винсент Трочек, а одним из его ассистентов стал российский форвард Андрей Свечников.

На 41-й минуте Даги Хэмилтон сделал счет 2:2, реализовав большинство, а далее Джордан Стаал оформил дубль, а итоговый результат установил Йеспер Фаст. Две последние шайбы «Каролины» были заброшены в пустые ворота.

Ворота «Флориды» защищал Сергей Бобровский, записавший себе в актив 31 сэйв.