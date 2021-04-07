ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Кубок России 19:00 Сочи 0 Локомотив М 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Кубок России 19:00 Ахмат 0 Уфа 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 6.80
КХЛ - плей-офф 19:00 Авангард 0 Ак Барс 0 П1 2.65 Х 3.70 П2 2.60
Германия - Бундеслига 20:00 Крайльсхайм Ме 0 Баскетс Бонн 0
Германия - Бундеслига 20:00 Раста Фехта 0 Гамбург Тауэрс 0
Германия - Бундеслига 21:30 Гёттинген 0 Гисен 46-е 0
Лига чемпионов 22:00 Порту 0 Челси 0 П1 5.50 Х 3.60 П2 1.77
Испания - Примера 22:00 Реал Сосьедад 0 Атлетик Б 0 П1 2.20 Х 3.20 П2 3.70
Лига чемпионов 22:00 Бавария 0 ПСЖ 0 П1 1.98 Х 4.00 П2 3.70
07 апреля 08:42
автор: Виктор Шарафудинов

«Каролина» обыграл «Флориду» с Бобровским на воротах, у Свечникова голевая передача

Ранее «Пантерз» одержали шесть побед подряд.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина» на своей площадке обыграла «Флориду» со счетом 5:2 (0:1, 1:1, 4:0).

Финский хоккеист русского происхождения Александр Барков дважды выводил гостей вперед на 11-й и 39-й минутах, но в итоге «ураганы» добились победы, забросив четыре шайбы в третьем периоде.

На все той же 39-й минуте за 27 секунд до второго гола Баркова первую шайбы «Каролины» забросил Винсент Трочек, а одним из его ассистентов стал российский форвард Андрей Свечников.

На 41-й минуте Даги Хэмилтон сделал счет 2:2, реализовав большинство, а далее Джордан Стаал оформил дубль, а итоговый результат установил Йеспер Фаст. Две последние шайбы «Каролины» были заброшены в пустые ворота.

Ворота «Флориды» защищал Сергей Бобровский, записавший себе в актив 31 сэйв.

Соперники занимают два первых места в Центральном дивизионе. «Флорида» лидирует, имея 56 очков после 40 матчей, у «Каролины» 55 очков после 38 встреч.

«Каролина» и «Флорида» вновь сыграют в Роли в ночь с 8 на 9 апреля по московскому времени.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» – «Флорида Пантерз» – 5:2 (0:1, 1:1, 4:0)

Голы: 0:1 – Барков (Уигар, Вераге) – 11:19

1:1 – Трочек (Ахо, А.Свечников) – 38:03 (5x4)

1:2 – Барков (Вараге, Марчмент) – 38:30

2:2 – Хэмилтон (Трочек, Ахо) – 40:45 (5x4)

3:2 – Стаал – 48:52

4:2 – Стаал (Фегеле) – 58:20 (в пустые ворота)

5:2 – Фаст (Ахо) – 59:04 (в пустые ворота)

Вратари: Мразек – Бобровский.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Volvo готовит нереальный электрокар PolestarВ России стартовали продажи обновленного седана Toyota CamryАлександр Овечкин стал второй звездой дня в НХЛУ России выросли шансы выйти на чемпионат мира. И вот почемуСеменович засветила пышный бюст в бане (фото)Раскрыт признак у неверных женщин, что они сбегут "налево"
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика