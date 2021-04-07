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07 апреля 08:56
автор: Виктор Шарафудинов

«Коламбус» обыграл «Тампу», ворота которой защищал Василевский

«Синие мундиры» прервали серию из трех поражений.

В регулярном чемпионате НХЛ «Коламбус» одержал победу над «Тампой-Бэй» с результатом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).

По ходу встречи хозяева вели 4:0. Авторами голов стали Зак Далпе (на 15-й минуте), Джек Рослович (на 23-й), Макс Доми (на 47-й в большинстве) и Ник Фолино (на 54-й в пустые ворота).

«Молнии» свои две шайбы забросили в концовке встречи. На 55-й минуте отличился Росс Колтон, а за 19 секунд до финальной сирены – Люк Шенн.

В составе «Коламбуса» на лед выходили Владислав Гавриков и Михаил Гриоренко. Ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский, отразивший 26 бросков по своим ворота. Также в игре принял участие российский защитник «молний» Михаил Сергачев.

«Тампа» занимает третье место в Центральном дивизионе. У действующего обладателя Кубка Стэнли 54 очков после 39 игр.

«Коламбус» идет шестым, имея 38 очков после 41 встречи.

В ночь с 8 на 9 апреля соперники проведут еще один матч в Коламбусе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» – «Тампа-Бэй Лайтнинг» – 4:2 (1:0, 1:1, 2:2)

Голы: 1:0 – Далпе (Доми, Джонс) – 14:57

2:0 – Рослович (Аткинсон) – 22:03

3:0 – Доми (Веренски, Рослович) – 46:08 (5x4)

4:0 – Фолино (Тексьер) – 53:30 (в пустые ворота)

4:1 – Колтон (Джонсон, Марун) – 54:37

4:2 – Шенн (Макдона, Марун) – 59:41

Вратари: Корписало – Василевский.

источник: «Советский спорт»
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