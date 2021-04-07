«Коламбус» обыграл «Тампу», ворота которой защищал Василевский

В регулярном чемпионате НХЛ «Коламбус» одержал победу над «Тампой-Бэй» с результатом 4:2 (1:0, 1:0, 2:2).

По ходу встречи хозяева вели 4:0. Авторами голов стали Зак Далпе (на 15-й минуте), Джек Рослович (на 23-й), Макс Доми (на 47-й в большинстве) и Ник Фолино (на 54-й в пустые ворота).

«Молнии» свои две шайбы забросили в концовке встречи. На 55-й минуте отличился Росс Колтон, а за 19 секунд до финальной сирены – Люк Шенн.

В составе «Коламбуса» на лед выходили Владислав Гавриков и Михаил Гриоренко. Ворота «Тампы» защищал Андрей Василевский, отразивший 26 бросков по своим ворота. Также в игре принял участие российский защитник «молний» Михаил Сергачев.

«Тампа» занимает третье место в Центральном дивизионе. У действующего обладателя Кубка Стэнли 54 очков после 39 игр.