Емелин находится в реанимации в одной из больниц Москвы после 15 часов в дороге

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин был доставлен из Казани в одну из московских больниц.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», 34-летний хоккеист находится в реанимации в палате интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Алексей провел в дороге 15 часов. Врачи приняли решение отправить его в Москву на реанимобиле.

Пресс-служба «Авангарда» сообщала, что Емелин, получив травму, почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча омского клуба в против «Ак Барса» в финале Восточной конференции. Встреча прошла в Казани в субботу 3 апреля.

В текущем сезоне на счету Алексея 71 проведенный матч, в которых он набрал 24 (7+17) очка.