Александр Пашков: ЦСКА вальяжно подошел к игре со СКА

Олимпийский чемпион Александр Пашков дал комментарий после пятого матча финала Запада КХЛ между московским ЦСКА и петербургским СКА (2:3 3ОТ).

«Москвичи сделали большую ошибку - сбросили обороты. Это было видно в третьей игре, еще больше - в четвертой. Даже тренер говорил, что вальяжно подошли к игре - я с ним согласен.

Сейчас мы видим, что даром это не прошло - СКА старается этим воспользоваться», - приводит слова Пашкова «Чемпионат».

СКА сократил счет в серии - 2-3.

Следующая встреча между командами состоится в Санкт-Петербурге 12 апреля.