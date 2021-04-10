«Филадельфия» дома переиграла «Бостон»

В регулярном чемпионате НХЛ «Филадельфия» в домашних стенах обыграла «Бостон» со счетом 3:2.
В составе победителей отличились Трэвис Конечны, Шон Кутюрье и дважды Шейн Гостисбехер. «Брюинз» ответили двумя шайбами в исполнении Патриса Бержерона и Джейка Дебраска.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов закончил игру с показателем полезности «+1»
В следующем матче «Флайерз» примет дома «Баффало», а «Бостон» сыграет в гостях с «Вашингтоном». Обе встречи состоятся 11 апреля.
источник: «Советский спорт»