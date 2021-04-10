«Даллас» на своем льду победил «Флориду», Худобин отразил 20 бросков

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас» переиграл дома «Флориду» со счетом 4:1 (3:0, 0:0, 1:1).
В составе хозяев шайбы забрасывали Джеймсон Робертсон (дубль), Джоэль Л'Эсперанс, Джейми Бенн. У «пантер» единственный точный бросок на счету Александра Баркова.
Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 20 бросков. Денис Гурьянов результативными действиями не отметился. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский справился с 16 бросками из 20.
«Даллас» занимает 6-е место в таблице Центрального дивизиона, набрав 40 очков в 39 матчах. «Флорида» с 56 баллами располагается на третьей позиции.
источник: «Советский спорт»