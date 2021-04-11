Гусев может оказаться в составе «Флориды»

Бывший нападающий «Нью-Джерси Девилз» Никита Гусев в ближайшее время может подписать контракт с «Флоридой Пантерз».

По информации американского журналиста Криса Джонстона, «пантеры» являются главными претендентами в борьбе за 28-летнего россиянина. Отмечается, что форвард сможет помочь команде в плей-офф НХЛ, если его соглашение будет подписано до вечера 12 апреля – крайней даты оформления новых игроков.

В нынешнем сезоне Гусев принял участие в 20 матчах, забил два гола и отдал три ассиста. 10 апреля хоккеист прошел процедуру безусловного драфта отказов и в ближайшее время станет неограниченным свободным агентом.