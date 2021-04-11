Тренер «Тампы-Бэй» оценил игру Василевского в игре с «Нэшвиллом»

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал победу своей команды в матче против «Нэшвилл Предаторз» (3:0), а также оценил игру голкипера Андрея Василевского.

Отметим, что 26-летний россиянин стал первой звездой встречи, отразив все 36 бросков по своим воротам. Хоккеист отыграл свой 25-й «сухой» матч в карьере и четвертый в нынешнем сезоне.

– Я недоволен тем, что моя команда слишком много времени проводили в своей сезоне в первом периоде. Однако второй и третий периоды мы провели значительно лучше. Но все таки у нас были срывы. До тех пор, пока мы даем Василевскому возможность видеть броски соперников и помогать на подборе, он может отражать броски весь день, – цитирует Купера пресс-служба «молний».

«Тампа» располагается на второй строчке в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 58 очков.

14 апреля «Лайтнинг» сыграют в гостях против «Нэшвилла».