Хартикайнен - о зарплатах легионеров в «Салавате Юлаеве»: Я не думаю о деньгах, только - о победе

Форвард «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен выразил мнение о высоких выплатах легионерам клуба из Башкортостана.

«Давят ли разговоры о том, что легионеры «Салавата» съедают почти половину бюджета клуба? Если тебе много платят, тебе надо очень хорошо играть.

Мы много зарабатываем, но в то же время делаем результат. Давление всегда чувствуется, но я особо не думаю о деньгах - только о победе», - приводит слова финна «Чемпионат».

Нападающий выступает за уфимский клуб с 2013 года.

Напомним, что в полуфинале Восточной конференции «Салават Юлаев» потерпел поражение в серии (0-4) от казанского «Ак Барса».