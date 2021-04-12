Возобновление тренировок «Ванкувера» перенесли еще на один день после нового случая коронавируса

Издание Vancouver Sun сообщает, что команда «Ванкувер Кэнакс» приступит к тренировкам не ранее понедельника 13 апреля.

НХЛ приняла решение перенести возобновления занятий хоккеистов ванкуверского клуба на один день после нового случая заражения коронавирусом. Дело в том, что «Кэнакс» внесли еще одного своего игрока в COVID-протокол. Имя того, кто заразился (или мог заразиться), не разглашают.

«Ванкувер» не играет с 24 марта из-за вспышки COVID-19. Планируется, что первый матч после вынужденного перерыва команда проведет 16 апреля против «Эдмонтон Ойлерз».