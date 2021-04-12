Капитан «Коламбуса» Фолиньо перешел в «Торонто»

Американский нападающий «Коламбуса» Ник Фолиньо перешел в «Торонто» в результате сделки, в которой помимо «Блю Джекетс» и «Мэйпл Лифс» также принял участие клуб «Сан-Хосе Шаркс».

Как сообщает официальный сайт НХЛ, «синие мундиры» за своего капитана получили от «Торонто» выбор в первом раунде драфта нынешнего года, а также выбор в четвертом раунде драфта-2022.

«Сан-Хосе» получит от «Торонто» выбор в четвертом раунде драфта нынешнего года, а также отправил в канадскую команду форварда Стефана Нусена, который в сезоне-2020/21 в основном играл в АХЛ за фарм-клуб «акул» под названием «Сан-Хосе Барракуда».

33-летний Фолиньо в нынешнем сезоне провел за «Блю Джекетс» 42 матча, забросив семь шайб и сделав девять результативных передач, а всего на его счету в регулярных чемпионатах НХЛ 950 игр и 482 набранных очка (203+279). Свою карьеру в лиге Ник начал в «Оттаве» в 2007 году, а в 2012-м перешел в «Коламбус».

28-летний Нусен в текущем чемпионате сыграл за «Сан-Хосе» лишь пять встреч, а всего на его счету 204 матча и 54 очка (31+23) в НХЛ.