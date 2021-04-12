«Колорадо» переиграл «Анахайм», Ничушкин отметился голевой передачей

В регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» на выезде обыграл «Анахайм» со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Андре Бураковски, Габриэль Ландеског, Райан Грейвз и Нэйтан Маккиннон. Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин записал на свой счет голевую передачу, теперь в активе нападающего 19 (9+10) очков в сезоне.

«Дакс» ответили шайбой в исполнении Джейми Драйсдейла. Россиянин Александр Волков провел на площадке 10 минут и 14 секунд.

Отметим, что для «Колорадо» эта победа стала седьмой в последних восьми матчах, тогда как «Анахайм» потерпел пятое поражение в шести играх.

В следующем матче «Эвеланш» дома примет «Аризону», а «Дакс» в гостях сыграют с «Сан-Хосе». Обе встречи состоятся 13 апреля.