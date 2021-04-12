«Айлендерс» в овертайме обыграл «Рейнджерс», Кравцов набрал первое очко в НХЛ

В регулярном чемпионате НХЛ «Рейнджерс» дома проиграл в овертайме «Айлендерс» со счетом 2:3.
Победную шайбу забросил Райан Пулок. Также в составе победителей отличились Кайл Палмьери и Жан-Габриэль Пажо. Голкипер Илья Сорокин отразил 24 броска из 26.
Хозяева ответил голами Либора Гайека и Брэндана Смита. Вратарь Игорь Шестеркин сделал 29 сейвов. Нападающий Виталий Кравцов отметился дебютным очком в НХЛ, сделав голевую передачу. Показатель полезности россиянина составил «+1». Павел Бучневич и Артемий Панарин результативными действиями не отметились.
В следующем матче «Рейнджерс» сыграет в гостях с «Нью-Джерси», а «Айлендерс» отправится в гости к «Бостону». Обе встречи состоятся 14 апреля.
источник: «Советский спорт»