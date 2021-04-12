«Вашингтон» разгромил «Бостон». Овечкин, Кузнецов и Орлов сделали по одному ассисту

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» с крупным счетом переиграл «Бостон» (8:1).

В составе победителей по две шайбы забросили Ти Джей Оши, Ларс Эллер и Конор Шири. Также отличились Ник Дауд и Том Уилсон. Александр Овечкин отдал голевую передачу, закончив матч с показателем полезности «+1». Теперь на счету россиянина 37 (21+16) очков в сезоне. Евгений Кузнецов также отметился ассистом, коэффициент полезности «+1», 21 (7+14) баллов в «регулярке». Дмитрий Орлов поддержал своих соотечественников и также отличился голевой передачей, завершив матч с коэффициентом полезности «+3». На счету защитника в регулярном чемпионате 11 (5+6) очков.

Хозяева ответили лишь одной шайбой в исполнении Крэйга Смита. Отметим, что «Брюинз» потерпели второе поражение подряд.

В следующем матче «Кэпиталз» дома примут «Филадельфию», а «Бостон» на домашней арене сыграет с «Баффало». Обе встречи состоятся 14 апреля.