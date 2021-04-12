Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Даллас», Худобин отразил 18 бросков

В регулярном чемпионате НХЛ «Нэшвилл» победил «Даллас» по буллитам, итоговый счет - 3:2.

В составе «Предаторз» победный буллит реализовал Райан Джохансен. Также в основное время отличились Райан Эллис и Яков Тренин. Россиянин набрал 8-е (4+4) очко в сезоне.

Гости ответили шайбами в исполнении Роопе Хинца и Джейми Олексяка. Голкипер Антон Худобин сделал 18 сейвов, нападающий Денис Гурьянов закончил матч с показателем полезности «+1».

В следующем матче «Нэшвилл» дома примет «Тампу-Бэй» (13 апреля), а «Даллас» сыграет на домашней арене с «Флоридой» (14 апреля).