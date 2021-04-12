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Португалия - Сегунда 20:00 Академику 0 Визела 0 П1 5.20 Х 3.50 П2 1.67
Англия - Премьер-лига 20:00 Вест Бромвич А 0 Саутгемптон 0 П1 3.60 Х 3.30 П2 2.20
Италия - Серия B 20:00 Кьево 0 Пиза 0 П1 1.90 Х 3.20 П2 4.80
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Нидерланды - Первый дивизион 21:00 МВВ Маастрихт 0 Рода 0
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Италия - Серия А 21:45 Беневенто 0 Сассуоло 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Испания - Примера 22:00 Сельта 0 Севилья 0 П1 3.60 Х 3.50 П2 2.12
Испания - Сегунда 22:00 Алькоркон 0 Кастельон 0 П1 2.00 Х 3.10 П2 4.50
Англия - Премьер-лига 22:15 Брайтон энд Хо 0 Эвертон 0 П1 2.32 Х 3.30 П2 3.30
12 апреля 06:53
автор: Степан Шереметьев

Гол Тренина помог «Нэшвиллу» обыграть «Даллас», Худобин отразил 18 бросков

Встреча состоялась на стадионе «Бриджстоун Арена».

В регулярном чемпионате НХЛ «Нэшвилл» победил «Даллас» по буллитам, итоговый счет - 3:2.

В составе «Предаторз» победный буллит реализовал Райан Джохансен. Также в основное время отличились Райан Эллис и Яков Тренин. Россиянин набрал 8-е (4+4) очко в сезоне.

Гости ответили шайбами в исполнении Роопе Хинца и Джейми Олексяка. Голкипер Антон Худобин сделал 18 сейвов, нападающий Денис Гурьянов закончил матч с показателем полезности «+1».

В следующем матче «Нэшвилл» дома примет «Тампу-Бэй» (13 апреля), а «Даллас» сыграет на домашней арене с «Флоридой» (14 апреля).

источник: «Советский спорт»
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