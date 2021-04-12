«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», одержав третью победу подряд

«Питтсбург» переиграл «Нью-Джерси» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе победителей по две шайбы забросили Колтон Севьюр и Джейк Гюнцель, также отличился одним голом Брайан Раст. Евгений Малкин пропускал встречу из-за повреждения.
«Девилз» ответили лишь двумя шайбами в исполнении Майлза Вуда и Пи-Кей Суббана. Михаил Мальцев провел на площадке 15 минут и 51 секунду.
Отметим, что «Пингвинз» одержали свою третью победу подряд.
В следующем матче «Питтсбург» дома примет «Филадельфию», а «Нью-Джерси» сыграет на домашней арене с «Рейнджерс». Обе встречи состоятся 14 апреля.