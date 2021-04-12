Объявлен расширенный состав женской сборной России по хоккею на ЧМ-2021

Тренерский штаб женской сборной России огласил расширенный состав команды на чемпионат мира-2021 в Канаде.
На предварительном этапе россиянкам предстоят матчи в группе А против сборных Швейцарии, Финляндии, Канады и США.
Расширенная заявка:
Вратари: Валерия Меркушева («СКИФ», Нижегородская область), Надежда Морозова («Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Анна Пругова («Агидель», Уфа);
Защитники: Екатерина Ананьина, Ангелина Гончаренко, Елена Проворова (все — «СКИФ», Нижегородская область), Мария Баталова, Мария Печникова, Анна Шибанова (все — «Агидель», Уфа), Лиана Ганеева, Юлия Смирнова (обе — «Динамо-Нева», Санкт-Петербург), Нина Пирогова, Анна Савонина (обе — «Торнадо», Московская область);