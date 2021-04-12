Андрей Коваленко: Хоккей, который мы видим в плей-офф, не всех радует

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко поделился мнением о матчах плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

— Честно скажу, тот хоккей, который мы видим в плей-офф, не всех радует - есть дефицит интересных передач и комбинаций, много пустой беготни и забросов. Хотя вчерашние 2:2 в Казани после основного времени порадовали, это был захватывающий хоккей, заставивший нас вспомнить молодость и зрелищный советский хоккей. Но такие игры - увы, исключение из правила, — передает слова Коваленко Russia-Hockey.

Добавим, что в финал Кубка Гагарина выйдут победители пар ЦСКА – СКА (3-2 в серии) и «Ак Барс» – «Авангард» (2:3).