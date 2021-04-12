Финский защитник Ватанен перейдет из «Нью-Джерси» в «Даллас»

Финский защитник Сами Ватанен продолжит свою карьеру в НХЛ в «Далласе».

Как сообщил в твиттере журналист The Athletic Пьер Лебрун, техасский клуб принял решение забрать 29-летнего хоккеиста с драфта отказов.

С февраля 2013 года по ноябрь 2017-го Ватанен выступал за «Анахайм», а затем перешел в «Нью-Джерси». В нынешнем сезоне он провел 30 матчей, набрав 6 очков (2+4) при показателе полезности «+2».

Всего в активе финна 464 матча и 200 очков (47+153) в регулярных чемпионатах НХЛ.