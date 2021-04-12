Куликов находится в шаге от подписания контракта с «Эдмонтоном»

Российский защитник «Нью-Джерси Девилз» Дмитрий Куликов близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в другом клубе Национальной хоккейной лиги – «Эдмонтон Ойлерз».

Как сообщает бывший голкипер «дьяволов» Кевин Уикс на своей странице в Twitter, 30-летнего россиянина отдадут в «Ойлерз» в обмен на выбор на ближайшем драфте.

Напомним, Куликов перешел в «Нью-Джерси» перед началом текущего сезона. В нынешнем сезоне он принял участие в 38 матчах, отличившись двумя результативными передачами.

«Девилз» занимают седьмое место в турнирной таблице Восточного дивизиона, набрав 34 очка. От зоны плей-офф команда отстает на 14 очков.