«Вашингтону» разрешили с 27 апреля проводить матчи со зрителями

«Вашингтон Кэпиталз» получили разрешение властей на проведение домашних матчей в присутствие болельщиков.
Как сообщает официальный сайт клуба, первой игрой нынешнего сезона со зрителями на трибунах Capital One Arena станет встреча с «Нью-Йорк Айлендерс» 27 апреля.
Эту встречу смогут посетить 1800 болельщиков, т.е. 10% от общей вместимости арены на хоккейных матчей.
Напомним, что «Айлендерс» тренирует Барри Тротц, под руководством которого «Кэпиталз» в 2018 году впервые в истории выиграли Кубок Стэнли.
источник: ХК «Вашингтон Кэпиталс»