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12 апреля 20:04
автор: Виктор Шарафудинов

В НХЛ пока еще не выбрали новую дата начала Кубка Стэнли

Завершение регулярного чемпионата пришлось перенести на 16 мая из-за вспышки коронавируса в команде «Ванкувер Кэнакс».

Национальная хоккейная лига пока еще не приняла решение по поводу даты начала плей-офф.

Изначально планировалось, что регулярный чемпионат закончится 8 мая, а уже 11 мая состоятся первые матчи Кубка Стэнли.

После вспышки коронавируса в «Ванкувер Кэнакс» от этой идеи отказались. Заключительные встречи в Северном дивизионе, где выступают канадские клубы, пройдут 16 мая, чтобы ванкуверская команда успела провести все положенные 56 матчей «регулярки», включая целых восемь перенесенных встреч.

Как сообщает официальный сайт НХЛ, пока не исключен вариант, более раннего начала плей-офф в Западном, Восточном и Центральном дивизионах, в которых в нынешнем сезоне играют клубы из США. Окончательное решение по этому вопросу будет принято позднее.

С момента начала сезона 13 января лиге пришлось перенести уже 54 игры из-за заражения коронавирусом в командах.

источник: NHL (НХЛ)
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