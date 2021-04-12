Бадюков – о пятом матче финальной серии Восточной конференции: Это одна из лучших игр в плей-офф

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился впечатлениями от пятого матча финальной серии Восточной конференции.

— По накалу по развязке это один из лучших матчей не только в этой серии, но и во всем плей-офф. Даже при аккуратной игре команды умудрялись создавать большое количество моментов. Инициатива переходила из одних рук в другие. Темп не падал до овертайма, силовая борьба присутствовала. И антураж, конечно, — приводит слова Бадюкова «Российская газета».

Шестой матч между этими командами состоится 13 апреля в Балашихе. Счет в серии 3-2 в пользу «Авангарда».