Официально: Куликов сменил «Нью-Джерси» на «Эдмонтон»

Пресс-служба «Нью-Джерси Девилз» сообщила о том, что российский защитник команды Дмитрий Куликов стал игроком «Эдмонтон Ойлерз».

Отмечается, что 30-летний хоккеист перешел в другой клуб в обмен на выбор в четвертом раунде драфта 2022 года.

Куликов присоединился к «дьяволам» перед началом сезона 2020/21 – на его счету два ассиста в 38 матчах. Ранее игрок защищал цвета «Баффало», «Виннипега» и «Флориды». В общей сложности в НХЛ хоккеист отыграл 715 игр, набрав 172 (35+137) очков.

В КХЛ защитник выступал за «Локомотив».