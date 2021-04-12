Голкипер «Виннипега» Хеллебайк признан первой звездой недели в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги объявила имена трех лучших хоккеистов завершившейся игровой недели.

Первой звездой был признан голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк. Отметим, что его команда одержала три победы в трех матчах. Сам вратарь отразил 93,8% бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, забросивший шесть шайб и отдавший два ассиста в трех встречах.

Тройку лучших замкнул форвард «Даллас Старз» Роопе Хинтц – в четырех матча финский игрок набрал 8 (2+6) очков.