Игорь Никитин – о победе ЦСКА над СКА в серии: Надо отдать должное питерцам, они проявили характер

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин оценил победу своей команды над СКА (4-2) в финальной серии Западной конференции.

Отметим, что сегодня, 12 апреля, московский клуб в четвертый раз обыграл соперника в серии, победив со счетом 2:0. Шайбы забросили Максим Шалунов (34-я минута) и Максим Сорокин (39).

– Как настраивал команду после двух поражений? Не то чтобы мы успокаивали команду, просто концентрировали ребят на следующей игре. Вернули те нюансы, которые потеряли в предыдущем матче. Доволен, что мы через это прошли. Конечно, от физиологии не уйдешь. Где-то фокус ушел. И семиматчевая серия с «Локомотивом» повлияла, и счет 3-0 в серии со СКА. Надо отдать должное питерцам, они проявили характер, – сказал Никитин после игры.

ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, где их соперником станет либо «Авангард», либо «Ак Барс». На данный момент омский клуб ведет в серии со счетом 3-2.