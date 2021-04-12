Антон Бурдасов: В таких матчах все решает большинство и меньшинство

«Хорошая серия. Мы дали слишком большое преимущество ЦСКА. Не знаю, с чем это связано. Провалили две первых игры, провалили второй период в третьем матче. Пытались «камбэкнуть», но с таким соперником это сделать тяжело. Спасибо болельщикам за поддержку.

В конце сезона у нас вроде бы появилось большинство, но весь плей-офф оно простреливало мельком. С ЦСКА вообще ничего не получилось. Это не дело. В таких матчах все решает большинство и меньшинство.

ЦСКА — хорошая, обученная команда. У них тоже работает тренерский штаб, получилось так, что они здорово перекрыли большинство. Плюс хорошо сыграл вратарь. Мы даже делали собрание по этому поводу, но потом большинства стало меньше. Возможно, появилась неуверенность из-за того, что долго не можем забить. Конечно, мы недовольны результатом. У нас стоит одна задача — выиграть Кубок. Команда это позволяет. Она у нас не только мастеровитая, но и молодая. Будем прогрессировать дальше.

Первый период Хелльберг держал нас в игре, давал нам шанс. Винить его никак нельзя. Со всеми случается. Мы поддержали его. Он делал все, что мог. Хорошо отстоял две победные игры, и сегодня здорово сыграл», - приводит слова нападающего КХЛ.

Напомним, СКА уступил в шестом матче финала Западной конференции московским армейцам со счетом 0:2 и проиграл серию 2-4.