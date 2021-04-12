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НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Коламбус Блю Д 0 Чикаго Блэкхоу 0 П1 2.75 Х 4.10 П2 2.23
НХЛ - регулярный чемпионат 02:00 Монреаль Канад 0 Торонто Мэйпл 0 П1 3.00 Х 4.30 П2 2.03
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НБА - регулярный чемпионат 02:30 Даллас Маверик 0 Филадельфия Си 0 П1 2.20 П2 1.70
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НБА - регулярный чемпионат 03:00 Орландо Мэджик 0 Сан-Антонио Сп 0 П1 3.20 П2 1.38
Аргентина - Примера 03:15 Атлетико Тукум 0 Велес Сарсфилд 0
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззли 0 Чикаго Буллз 0 П1 1.74 П2 2.15
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Нью-Орлеан Пел 0 Сакраменто Кин 0 П1 1.85 П2 2.00
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НБА - регулярный чемпионат 05:00 Голден Стэйт У 0 Денвер Наггетс 0 П1 2.45 П2 1.57
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Анахайм Дакс 0 П1 1.83 Х 4.40 П2 3.60
КХЛ - плей-офф 19:00 Авангард 0 Ак Барс 0 П1 2.70 Х 3.80 П2 2.50
Германия - Бундеслига 19:30 Баскетс Бонн 0 Бавария 0
Англия - Чемпионшип 19:30 Хаддерсфилд Та 0 Борнмут 0 П1 4.10 Х 3.70 П2 1.92
Германия - Бундеслига 20:00 Миттельдойчер 0 Гёттинген 0
Германия - Бундеслига 20:00 Меди Байройт 0 Ратиофарм Ульм 0
Англия - Первая лига 20:00 Уиган Атлетик 0 Сандерленд 0 П1 4.80 Х 3.90 П2 1.71
Англия - Первая лига 21:00 Донкастер Рове 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 2.85
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Англия - Первая лига 21:00 Блэкпул 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.73 Х 3.60 П2 5.10
Германия - Бундеслига 21:30 Лёвен Брауншве 0 Людвигсбург 0
Италия - Серия А 21:30 Реджана 0 Виртус Рим 0
Германия - Бундеслига 21:30 Гисен 46-е 0 Альба 0
12 апреля 23:22
автор: Александр Шульгин

Антон Бурдасов: В таких матчах все решает большинство и меньшинство

Капитан СКА прокомментировал результат команды в финальной серии Запада и оценил сезон в целом.

«Хорошая серия. Мы дали слишком большое преимущество ЦСКА. Не знаю, с чем это связано. Провалили две первых игры, провалили второй период в третьем матче. Пытались «камбэкнуть», но с таким соперником это сделать тяжело. Спасибо болельщикам за поддержку.

В конце сезона у нас вроде бы появилось большинство, но весь плей-офф оно простреливало мельком. С ЦСКА вообще ничего не получилось. Это не дело. В таких матчах все решает большинство и меньшинство.

ЦСКА — хорошая, обученная команда. У них тоже работает тренерский штаб, получилось так, что они здорово перекрыли большинство. Плюс хорошо сыграл вратарь. Мы даже делали собрание по этому поводу, но потом большинства стало меньше. Возможно, появилась неуверенность из-за того, что долго не можем забить. Конечно, мы недовольны результатом. У нас стоит одна задача — выиграть Кубок. Команда это позволяет. Она у нас не только мастеровитая, но и молодая. Будем прогрессировать дальше.

Первый период Хелльберг держал нас в игре, давал нам шанс. Винить его никак нельзя. Со всеми случается. Мы поддержали его. Он делал все, что мог. Хорошо отстоял две победные игры, и сегодня здорово сыграл», - приводит слова нападающего КХЛ.

Напомним, СКА уступил в шестом матче финала Западной конференции московским армейцам со счетом 0:2 и проиграл серию 2-4.

Москвичи поборются за Кубок Гагарина с победителем финальной серии Востока «Ак Барс» - «Авангард» (2-3).

источник: КХЛ
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