Агент Барабанова: Александр доволен своим обменом в «Сан-Хосе» и готов к новому вызову в карьере

Агент Дэн Мильштейн, клиентом которого является российский форвард Александр Барабанов, прокомментировал переход своего подопечного в «Сан-Хосе Шаркс».

Напомним, что в результате обмена с «Торонто Мэйпл Лифс» 26-летний россиянин отправился в стан «акул», а обратном направлении последовал финский нападающий Антти Суомела.

– Были ли варианты помимо «Сан-Хосе?» Да, однозначно, были варианты. Но клубы я не могу назвать. Мы готовились к обмену. Лучший ли это вариант для Саши? Хороший вопрос. В свое время он принял решение поехать в «Торонто», хотя у него были другие варианты. И сейчас он доволен этим обменом и готов к новому вызову, – цитирует агента Sport24.

В нынешнем сезоне Барабанов отыграл в НХЛ 13 матчей, отличившись одной результативной передачей.

На данный момент «Сан-Хосе» занимает шестое место в турнирной таблице Западного дивизиона, набрав 40 очков в 40 играх. От зоны плей-офф команда отстает на четыре очка.