Панарин стал первой российской звездой недели в НХЛ, Худобин - вторая, Сорокин - третья

Российский официальный сайт НХЛ назвал трех лучших игроков минувшей игровой недели.

Первой звездой во второй раз подряд был признан форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший за неделю 6 (1+5) очков в четырех матчах. Всего на счету нападающего 42 (12+30) очка в 30 матчах этого сезона.

Вторым лучшим игроком стал вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин, одержавший две победы в трех матчах. Голкипер отразил 76 бросков из 80 при проценте отраженных бросков 95,0%.

Третьей звездой был признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, на счету которого две победы в двух матчах. Процент отраженных бросков - 91,5%