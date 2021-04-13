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Панарин стал первой российской звездой недели в НХЛ, Худобин - вторая, Сорокин - третья
13 апреля 06:19
автор: Степан Шереметьев

Панарин стал первой российской звездой недели в НХЛ, Худобин - вторая, Сорокин - третья

Были выбраны лучшие игроки за прошедшую игровую неделю.

Российский официальный сайт НХЛ назвал трех лучших игроков минувшей игровой недели.

Первой звездой во второй раз подряд был признан форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший за неделю 6 (1+5) очков в четырех матчах. Всего на счету нападающего 42 (12+30) очка в 30 матчах этого сезона.

Вторым лучшим игроком стал вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин, одержавший две победы в трех матчах. Голкипер отразил 76 бросков из 80 при проценте отраженных бросков 95,0%.

Третьей звездой был признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, на счету которого две победы в двух матчах. Процент отраженных бросков - 91,5%

источник: NHL (НХЛ)
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