Шайба Дадонова принесла победу «Оттаве» над «Виннипегом»

В регулярном матче НХЛ «Оттава» дома переиграла «Виннипег» со счетом 4:2.

Победную шайбу забросил нападающий «Сенаторз» Евгений Дадонов. Теперь на счету россиянина 17 (12+5) очков в сезоне. Также в составе победителей отличились Коннор Браун и дважды Брэди Ткачук. Защитники Никита Зайцев и Артем Зуб результативными действиями не отметились.

Гости ответили голами в исполнении Кайла Коннора и Николая Элерса.

Отметим, что это первая победа «Сенаторз» за последние пять матчей, «Джетс» потерпели поражение впервые за последние четыре игры.

Следующая встреча между командами пройдет 15 апреля в Оттаве, начало игры - в 02:00 (мск).