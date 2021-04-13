«Коламбус» проиграл «Чикаго», Гавриков сделал голевую передачу

«Коламбус» потерпел поражение на своей площадке от «Чикаго» (3:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков отметился результативной передачей. Теперь на счету хоккеиста 7 (1+6) очков в сезоне. Шайбами в составе хозяев отличились Стефан Матто и дважды Патрик Лайне.

Победу «Блэкхокс» принесли голы в исполнении Данкана Кита, Филиппа Курашева, Бретта Коннолли и Брэндона Хэгела. Отметим, что «Блю Джекетс» проиграли в третьем матче подряд, а «Блэкхокс» одержали вторую победу к ряду.

В следующем матче «Коламбус» сыграет на выезде с «Далласом», а «Чикаго» отправится в гости к «Детройту». Обе встречи состоятся 16 апреля.