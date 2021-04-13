«Торонто» потерпел поражение от «Монреаля», Михеев отметился ассистом

В регулярном чемпионате НХЛ «Монреаль» дома обыграл «Торонто» со счетом 4:2.

В составе победителей шайбами отметились Ник Судзуки, Джош Андерсон и дважды Томаш Татар.

Гости ответили голами в исполнении Остона Мэттьюза и Джона Тавареса. Российский защитник «Мэйпл Лифс» Илья Михеев отметился результативной передачей. Теперь на счету хоккеиста 15 (6+9) очков в сезоне.

Отметим, что «Канадиенс» одержали вторую победу в последних пяти матчах, для «Мэйпл Лифс» это первое поражение за пять игр.

В следующем матче «Монреаль» примет дома «Калгари» (15 апреля), а «Торонто» сыграет с тем же соперником, но на сутки ранее (14 апреля).