«Колорадо» оказался сильнее «Аризоны», Просветов пропустил три шайбы

В регулярном чемпионате НХЛ «Колорадо» дома обыграл «Аризону» со счетом 4:2.

В составе победителей шайбами отметились Натан Маккиннон, Брэндон Саад, и дважды Микко Рантанена. Форвард Валерий Ничушкин результативными действиями не отличился.

Гости ответили голами в исполнении Майкла Бантинга и Юхана Ларссона. Защитник Илья Любушкин очков не набрал. Вратарь «Койотис» Иван Просветов сделал 16 сейвов.

Отметим, что «Эвеланш» одержал третью победу подряд, тогда как для «Аризоны» это четвертое поражение к ряду.

В следующем матче «Колорадо» сыграет на выезде с «Сент-Луисом», а «Койотис» отправится в гости к «Миннесоте». Обе встречи состоятся 15 апреля.