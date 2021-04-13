Матч «Миннесота» - «Сент-Луис» был перенесен из-за убийства афроамериканца

Официальный Twitter «Миннесоты» сообщил, что матч регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» - «Сент-Луис» был перенесен из-за убийства афроамериканца Донте Райта.
В городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) полицейский выстрелил в Райта, после чего афроамериканец скончался.
Данное происшествие вызвало недовольство жителей, образовались акции протеста. Зафиксировано несколько столкновений с полицией.
Напомним, что встреча должна была состояться в ночь с 12 на 13 апреля в 03:00 по московскому времени. Сообщается, что игра перенесена на 12 мая.
источник: ХК «Миннесота Уайлд»