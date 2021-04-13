Просветов - о дебютном матче в стартовом составе «Аризоны»: Это было захватывающе

Вратарь «Аризоны Койотис» Иван Просветов дал комментарий после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:4).

«Это было просто захватывающе. Мои товарищи отлично поработали, заблокировав много бросков», - приводит слова россиянина журналист Майкл Гатник в своем аккаунте в Twitter.

Напомним, что в матче с «Эвеланш» 22-летний хоккеист пропустил три шайбы и сделал 16 сейвов.

Просветов был выбран «Койотис» под общим 114-м номером на драфте 2018 года. Первую игру в НХЛ голкипер провел с «Колорадо» 31 марта 2021 года.