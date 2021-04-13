Официально: Кудашов возглавил московское «Динамо»

Пресс-служба московского «Динамо» сообщила о том, что Алексей Кудашов стал новым главным тренером команды.

По информации источника, 49-летний специалист приступит к своей должности начиная с сегодняшнего дня, 13 апреля. Контракт должен быть рассчитан на один год с возможностью продления еще на сезон. Таким образом, наставник заменит в команде Владимира Крикунова.

Напомним, что будучи хоккеистом Кудашов семь сезонов провел в составе «Динамо», сыграв 341 матч, в которых забросил 63 шайбы и отдал 97 результативных передач. Ранее он работал главным тренером сборной России, «Атланта», «Локомотива» и СКА

Нынешний сезон КХЛ бело-голубые завершили на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка. В первом раунде плей-офф они обыграли Северсталь (4-1), а затем уступил СКА (1-4).