Крикунов может остаться в «Динамо» в качестве консультанта

Московское «Динамо» предложило Владимиру Крикунову остаться в команде в качестве консультанта.

«Крикунову предложено остаться в качестве консультанта. Решение за ним», - приводит слова председателя совета директоров клуба Виктора Воронина ТАСС.

Напомним, что на посту главного тренера бело-голубых Крикунова сменил Алексей Кудашов.

В сезоне 2020/21 «Динамо» заняло третью строчку в регулярном чемпионате Западной конференции, а во втором раунде плей-офф потерпели поражение в серии от петербургского СКА (1-4).

Крикунов возглавлял москвичей с 2018 года. Ранее специалист уже работал в «Динамо» в период 2004-2008 гг.