Джоэль Кенневилль: У «Флориды» есть несколько хороших вариантов с Гусевым в составе

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль поделился мнением о новичке команды Никите Гусеве.

«Никита Гусев может играть с хорошими игроками. У него появится такая возможность, может быть, сразу. Мы посмотрим, как Никита с этим справится, а потом оценим его выступление. У «Флориды» есть несколько хороших вариантов с Гусевым в составе», - приводит слова специалиста RT, ссылаясь на страницу в «твиттере» журналиста Джеймсона Олива.

Напомним, что российский форвард подписал контракт с «Пантерз» на один год, зарплата хоккеиста составит - один миллион долларов.

Ранее «Нью-Джерси» выставил игрока на драфт отказов. В нынешнем сезоне Гусев провел за «Дэвилз» 20 матчей, отличившись двумя шайбами и тремя результативными передачами.