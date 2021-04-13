Алексей Кудашов: В первую очередь «Динамо» будет опираться и рассчитывать на свою молодежь

Алексей Кудашов рассказал о том, как видит свою работу в московском «Динамо».

«На следующий год мы должны создать фундамент для будущих побед, – отметил новый главный тренер бело-голубых в интервью для «Чемпионата». – В первую очередь, будем опираться и рассчитывать на свою молодежь, которой в системе клуба много. Нужно ее развивать, готовить и постепенно вводить в основной состав.

Мы хотим, чтобы в дальнейшем, через год или два, московское «Динамо» было готово на своей базе идти за Кубком Гагарина. Основная задача на данный момент – заложить фундамент именно из молодых игроков. Соответственно будем укреплять состав, однако и сейчас у нас уже есть взрослые ребята, есть и хорошие иностранцы. Но, повторюсь, акцент делается на развитие молодежи».

Московское «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина прошло «Северсталь» (4-1), но в полуфинале Западной конференции уступило СКА (1-4).

Кудашов в 2012 года на исходе своей игровой карьеры выиграл Кубок Гагарина вместе с бело-голубыми. В качестве главного тренера он работал с «Атлантом», «Локомотивом», СКА и сборной России.