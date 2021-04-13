Генменеджер «Динамо»: У Яшкина есть хорошее предложение из НХЛ

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов рассказал о том, что Дмитрий Яшкин в нынешнем году может вернуться в Национальную хоккейную лигу.

«Яшкин рассматривает возможность отъезда в НХЛ, – цитирует Меркулова сайт телеканала «Матч ТВ». – У него есть хорошее предложение из Америки, он думает. В контракте Яшкина есть пункт, предусматривающий возможность отъезда».

В нынешнем сезоне Яшкин стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 38 шайб. Всего же Дмитрий набрал 60 (38+22) очков в 59 матчах «регуляки», а также отметился пятью голами и тремя результативными передачами в 10 встречах Кубка Гагарина.

С 2013 по 2018 года чешский хоккеист русского происхождения выступал за «Сент-Луис», а сезон-2018/19 провел в «Вашингтоне». Всего на счету Яшкина 303 матча и 69 (27+42) очков в регулярных чемпионатах НХЛ.