Виктор Меркулов: Надеемся, что Шипачев останется, а по Кагарлицкому вопрос не решен

Генеральный менеджер «Динамо» Виктор Меркулов рассказал о ходе переговоров с Вадимом Шипачев, а также заявил, что команду может покинуть Дмитрий Кагарлицкий.

«С Шипачевым мы ведем переговоры, они находятся в завершающей стадии, – цитирует Меркулова пресс-служба «Динамо». – Мы надеемся, что он останется. Тренер хочет его видеть в составе. Надеюсь, наши интересы совпадут. С крайними нападающими ведем переговоры.

Насчет Кагарлицкого вопрос окончательно не решен. Совместно со штабом обсуждаем его кандидатуру. Процентов на 30% состав команды изменится. Мы видели больные точки, все это знают. Все в хоккее давно. Наша задача – эти проблемные точки закрыть, усилить состав и двигаться дальше».

34-летний Шипачев в нынешнем сезоне стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ, набрав 67 очков (20+47) в 57 матчах. В плей-офф Вадим отметился одной шайбой и семью результативными передачами в 10 встречах.

31-летний Кагарлицкий в своем дебютном сезоне в «Динамо» набрал 47 очков (14+33) в 59 матчах регулярного чемпионата, а также еще 5 очков (2+3) в шести играх Кубка Гагарина.