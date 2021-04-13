Александр Еременко: Буду я играть или нет? В ближайшее время вы об этом узнаете

Голкипер московского «Динамо» Александр Еременко ответил на вопрос о продолжении спортивной карьеры.

«Почему нет никакой информации по поводу того, буду я играть или нет? Думаю, что в ближайшее время вы об этом узнаете, – цитирует Еременко официальный сайт столичного клуба. – Еще раз хочу поблагодарить руководство клуба, болельщиков, ребят и команду за то, что даете мне такую возможность продолжать дальше играть. Для меня важно, чтобы я был нужен команде, чтобы не просто был талисманом или каким-то брелоком – это я так образно говорю. Мне важно находиться в команде, помогать, играть и добиваться новых высот. Сейчас пока в раздумье нахожусь. Надеюсь, в ближайшее время я поставлю точку сам для себя прежде всего, и вы узнаете об этом».

Еременко – двукратный чемпион мира в составе сборной России, а также трехкратный обладатель Кубка Гагарина. В 2011 году он помог выиграть трофей «Салавату Юлаеву», а в 2012-м и 2013-м – московскому «Динамо».