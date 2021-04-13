Андрей Миронов – о смене тренера в «Динамо»: Что от нас будут требовать, будем выполнять

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал смену главного тренера в своей команде.

«Чего я жду от Алексея Кудашова? Я с ним пересекался в том сезоне на Евротуре, когда он был главным тренером сборной России, – цитирует Миронова официальный сайт «Динамо». – Как Владимир Васильевич говорил: «Мы наемные рабочие, то, что от нас будут требовать, если мы будем это выполнять, то сработаемся и придем к общей цели».

В предыдущих трех сезонах с «Динамо» работал Владимир Крикунов.

Кудашов ранее становился обладателем Кубка Гагарина в составе бело-голубых, а также тренировал «Атлант», «Локомотив», СКА и сборную России.