Сергей Гимаев-младший: ЦСКА сыграл очень организованно в шестом матче серии против СКА

Экс-защитник команд КХЛ Сергей Гимаев-младший прокомментировал победу ЦСКА над СКА (4-2) в финальной серии Западной конференции.

Напомним, что вчера, 12 апреля, московский клуб в четвертый раз обыграл соперника в серии, победив со счетом 2:0. Шайбы забросили Максим Шалунов (34-я минута) и Максим Сорокин (39).

– ЦСКА – это опытная и сложившаяся команда, которая не в первый раз доказывает, что умеет слаженно действовать в важнейших встречах: седьмой матч с «Локомотивом» и матч против петербуржцев служат этому подтверждением. ЦСКА практически не допускал ошибок и сыграл очень организованно, а СКА просто не смог ничего этому противопоставить, – цитирует Гимаева «Чемпионат».

Армейский клуб вышел в финал Кубка Гагарина, где их соперником станет либо «Авангард», либо «Ак Барс». На данный момент омичи ведут в серии со счетом 3-2.