Боб Хартли: В плей-офф важен не столько талант, сколько сила воли

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил шансы своей команды в шестом матче против «Ак Барса» в рамках финальной серии Восточной конференции КХЛ.

На данный момент омский клуб ведет в серии со счетом 3-2. Все победы «ястребов» были добыты в выездных встречах.

– В плей-офф важен не столько талант, сколько сила воли. У нашей команды есть характер, есть чувство собственного достоинства. Нужно продолжать в том же духе. Нам противостоит сильный соперник, лидер конференции, и никто не ждет, что будет легко, – сказал Хартли в интервью клубной пресс-служба омичей.

Шестая встреча состоится сегодня, 13 апреля, в Балашихе. Начало – в 19:00 мск.