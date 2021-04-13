Крикунов - о назначении Кудашова в «Динамо»: Это хороший вариант, но ему надо дать карт-бланш

Экс-наставник московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал назначение Алексея Кудашова на пост главного тренера «бело-голубых».

«Скажу, что это назначение Кудашова хороший вариант. Ставка на своих молодых игроков - это неплохо. Тренеру надо дать карт-бланш. Работать с молодыми - это проигрывать, проигрывать никто не любит», - приводит слова специалиста ТАСС.

В текущем сезоне «Динамо» заняло третье место в регулярном чемпионате , а в серии второго раунда Кубка Гагарина потерпело поражение от петербургского СКА (1-4).

Ранее Кудашов работал главным тренером сборной России, «Атланта», «Локомотива» и СКА.