Тренер «Анахайма» об игре Волкова против «Сан-Хосе»: Наконец-то он показал свое умение забивать

Главный тренер «Анахайма» Даллас Икинс оценил игру форварда Александра Волкова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:0).

«Смена команды требует времени на адаптацию. В этой игре Волков наконец-то показал те скорость и умение забивать, о которых мы знали. Александр отлично выглядел и в меньшинстве, справившись с заданием, которое мы ему дали. У него получилась хорошая игра, на которую ему нужно равняться в будущем», — цитирует наставника русскоязычная версия сайта НХЛ.

Три недели назад «Тампа» обменяла Волкова в «Анахайм». В текущем сезоне 23-летний хоккеист сыграл 25 матчей, в которых набрал 8 (6+2) очков.