«Ак Барс» в третий раз обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии (видео)

Казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард» в шестом матче финала Восточной конференции со счетом 2:0. Счет в серии стал 3-3.
Обе шайбы встречи забросил нападающий Кирилл Петров, которому в день матча исполнился 31 год. Оба гола были забиты в третьем периоде, первый - 46-й минуте, второй - на последней в пустые ворота.
Вратарь казанской команды Тимур Билялов отразил 19 бросков по своим воротам.
Решающий седьмой матч финала Конференции пройдет 15 апреля в Казани.
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