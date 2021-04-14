Емелин посетил шестой матч серии «Авангарда» и «Ак Барса»

Защитник «Авнгарда» Алексей Емелин посетил шестой матч серии финала Восточной конференции между омским клубом и казанским «Ак Барсом». Об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, что победителем встречи стала казанская команда, благодаря дублю Кирилла Петрова (2:0). Теперь финалист Кубка Гагарина определится в седьмом матче на льду «Ак Барса».
Также добавим, что Емелин плохо себя почувствовал после первого матча финальной серии Восточной конференции, после чего руководство омского клуба приняло решение перевезти 34-летнего игрока в НИИ им. Склифосовского в Москву. 9 апреля «Авангард» сообщил, что состояние хоккеиста улучшилось и что его перевели в профильное отделение другой клиники.
источник: «РИА Новости»